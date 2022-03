"M jak Miłość" zniknie z ekranów już w marcu! Znamy powody

"M jak miłość" zniknie z anteny TVP? Po tym, jak TVP zadecydowało o końcu emisji serialu "Klan", niepewny los czeka też najpopularniejszy serial w Polsce - "M jak miłość" . Jak donosi Super Express, aktorzy boją się o swoją pracę! Dlaczego? M jak miłość też zniknie z anteny?! M jak miłość to ukochany serial Polaków: 16 lat w TVP 1, najwyższa oglądalność (jeden odcinek oglądało nawet 12 mln ludzi! Średnio śledzi do około 6-8 mln osób), same największe gwiazdy. Całe pokolenia widzów nie wyobrażają sobie poniedziałkowych i wtorkowych wieczorów bez „M jak miłość". Niestety, zmiany w zarządzie TVP pociągnęły za sobą zmiany w programie. Po decyzji o zakończeniu emisji serialu „Klan", podobny los czeka podobno „M jak miłość". Żaden z aktorów tego serialu nie został zaproszony na zbliżającą się ramówkę TVP 2, na której ma być prezentowany wiosenny program. Jednak, podczas ramówki, dyrektor TVP 2, Maciej Chmiel, tłumaczył aktorzy byli wówczas na planie "M jak miłość". Ponadto, zapewnił, że 7 milionów ludzi nie może się mylić! Niektórzy aktorzy boją się jednak, że stracą pracę. Teresa Lipowska, czyli słynna nestorka rodu Mostowiaków, mówi: To już nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się głosy, że to koniec „M jak miłość”. Nie wiem, dlaczego nikogo od nas nie zaproszono na ramówkę. Na razie nic oficjalnie nie wiemy, mamy jakąś tam liczbę odcinków do nagrania. My też jesteśmy zaskoczeni, kiedy słyszymy, że niedługo może być koniec „M jak miłość”. Może uznali, że skoro jesteśmy na antenie 16 lat, to musimy zniknąć? – powiedziała Teresa Lipowska w rozmowie z tabloidem. Fani są tym bardzo zaniepokojeni, choć...