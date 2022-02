"M jak miłość": Wpadka z ciążą Anety i Patrycji: "Ten wątek irytuje"!

W nowym sezonie „ M jak miłość ” wątek Anety i Olka zostanie znacznie rozbudowany. Co więcej, do Warszawy bez zapowiedzi przyjedzie matka Anety, Iwona Kryńska. Będzie chciała poznać swojego zięcia zaniepokojona faktem, że był w areszcie, oskarżony o śmierć Artura Skalskiego. Do tej pory to Aneta dostarczała widzom serialu skrajnych emocji, a teraz kiedy pojawi się jej mama z równie trudnym charakterem zrobi się naprawdę ciekawie! Czy Iwona ukrywa tajemnicę córki z przeszłości? Wyjawi ją Olkowi? Konflikt Anety i jej matki w "M jak miłość"? Do tej pory Aneta nie wspominała nic o swojej rodzinie. Co zaskakujące nie poinformowała nawet matki o ślubie z Olkiem, a kiedy Iwona Kryńska nagle odwiedzi córkę i zięcia w ich mieszkaniu, będzie szczerze zaskoczona jej widokiem. Iwona namiesza w małżeństwie córki i Olka, ingerując w ich relację. To przez nią para może się rozwieść! Widzowie już teraz cieszą się na rozwinięcie tego wątku i określają ich jako "wybuchowe trio": Najlepsza para serialowa! strasznie się cieszę, że scenarzyści jeszcze bardziej rozwijają wasz wątek Anetka i mamunia w akcji strach się bać🤣 Wspaniałe trio! Będzie się działo 😂 Będzie z Was super team bo to taka mieszanka wybuchowa 👍 Fani serialu żartują też, że Olek mając w mieszkaniu Anetę i jej matkę szybko zatęskni za więzieniem. Olek zatęskni za więzieniem 🤣😂 Mina Olka zdradza, że nie jest do końca zadowolony z poznania teściowej (oby chodziło tylko o okoliczności) i chyba szykują się nowe problemy 🙈 Nowy sezon "M jak miłość" zapowiada się naprawdę emocjonująco! Tym bardziej, że Aneta będzie obawiała się, że matka może wyjawić jej sekret z przeszłości, o czym informuje se.pl. Nie wiadomo jeszcze o jaką tajemnicę chodzi, ale z...