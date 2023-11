O poranku Lewińska zdobędzie się w końcu na odwagę… i poprosi „ukochanego”, by uroczystość odwołali.

- Wiem, że miałeś jak najlepsze intencje, ale... zaplątaliśmy się w tych kłamstwach! Jeszcze jest czas, żeby to wszystko odkręcić… Naprawdę chcesz, żebym wyszła za ciebie… ze strachu?

- To też moja wina. Powinnam zaprotestować wcześniej. Ale nie chcę, żebyśmy teraz brnęli dalej w ten ślepy zaułek…

Skalski dziewczyny jednak nie posłucha. I w odpowiedzi rzuci tylko, lodowatym tonem:

- Ty chyba naprawdę chcesz, żeby doszło do jakiejś tragedii… Wiesz już, do czego jestem zdolny, a mimo to nadal mnie prowokujesz!(…) Ubierz się, jedziemy! I nigdy więcej nie mów takich rzeczy!