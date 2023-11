Jeśli wątek Izy (Adriana Kalska) i Artura (Tomasz Ciachorowski) przyprawia Was o ciarki, to mamy kolejną porcję ciekawostek z planu "M jak miłość". Skalski dopnie swego i zaciągnie Izę przed ołtarz!

Lewińska będzie próbowała uciec i uwolnić się od szaleńca, ale wszystko na marne. W dniu ślubu Artur zastraszy ukochaną i zagrozi, że jeśli do ślubu nie dojdzie, to on oskarży ją o bicie Mai (Ania Wierzchoń) i na zawsze odbierze jej córkę! Okaże się nawet, że psychopata ma już gotową sfałszowaną dokumentację, która potwierdzi jego doniesienia.

Iza ze strachu zostanie żoną Artura!

W "M jak miłość" Iza ze strachu zostanie żoną Artura, ale już teraz wiadomo, że to małżeństwo nie potrwa długo. Lewińska nie kocha Artura i zrobi wszystko, by się go pozbyć ze swojego życia. Szkoda, że dopiero teraz zrozumiała, jaki błąd popełniła godząc się na wszystko, czego żądał Skalski.

Tomasz Ciachorowski, który w serialu wciela się w postać znienawidzonego Artura, udostępnił na swoim profilu zdjęcie z ceremonii. Tak będzie wyglądał pan młody w "M jak miłość"!

fot. Instagram

Iza już wiele razy doświadczyła przemocy ze strony przyszłego męża.