Reklama

Jednym z gości trwającego właśnie 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach jest Adriana Kalska. Udało nam się porozmawiać z nią o tym, co wydarzy się w „M jak miłość”. Gwiazdę serialu zapytaliśmy o kręconą właśnie nową czołówkę serialu. Zabrakło w niej ważnego aktora - Tomka Ciachorowskiego. Co to znaczy? Czy grany przez niego Artur zniknie z serialu? Zostanie uśmiercony? Zobaczcie, co powiedziała nam Ada.

Zobacz: Miłość kwitnie! Mikołaj Roznerski zachwyca się urodą Adriany Kalskiej! Zobaczcie, co napisał!

Adriana Kalska pojechała do Międzyzdrojów z Mikołajem Roznerskim. Niedawno razem nagrywali nową czołówkę "M jak miłość"

Instagram

Reklama

Adriana Kalska - udało nam się z nią porozmawiać - tuż po wyjściu z hotelu Vienna House Amber Baltic.