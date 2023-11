W finale poprzedniego sezonu "M jak miłość" oglądaliśmy ślub Uli (Iga Krefft) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Czy dopiero co zawarty związek małżeński rozpadnie się? I

Reklama

Choć do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Mostowiakówna pojawi się w kościele, to ostatecznie zdecydowała się zostać żoną Bartka. Niestety, poomimo ślubu Ula nie zapomniała o swoim byłym narzeczonym, który teraz znów odgrywa ważną rolę w jej życiu. Ula i Janek (Tomas Kollarik) po raz kolejny mocno się do siebie zbliżą, a to zdecydowanie nie spodoba się Bartkowi!

Bartek zrobi krzywdę Jankowi?

Reklama

Zobacz także: Śmierć Artura w "M jak miłość"! Psychopata zginie z rąk Chodakowskiego?