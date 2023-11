1 z 3

Artur już od kilku lat terroryzował Izę i Marcina. Teraz, kiedy para szykuje się do ślubu, Skalski postanawia zabić ukochaną kobietę i dzieci swojego największego rywala! Jak informuje magazyn "Świat Seriali" już wkrótce Artur pojawi się pod domem Chodakowskiego i wyśle mu fałszywą wiadomość, żeby przyjechał do swojej firmy do Warszawy. Chodakowski pojedzie do stolicy i zostawi w domu Izę i dzieci... Co wydarzy się dalej?