2 z 7

Podobno Andrzej Młynarczyk ma już dość grania postaci Tomka i chciałby podjąć się nowych wyzwań zawodowych. Dlatego aktor nie chciał pośredniego rozwiązania, by dać sobie furtkę powrotu do "M jak miłość" i poprosił, by jego postać została uśmiercona.

Młynarczyk gra w serialu "M jak miłość" od 2007 roku. To już 10 lat. Najpierw był ukochanym Małgosi Mostowiak, a kiedy ta wyjechała do USA, związał się z Joasią, graną przez Basię Kurdej-Szatan.

Zobacz także: "M jak miłość": Tomek jednak umrze? Jacek obiecał zaopiekować się jego rodziną! ZDJĘCIA

Więcej: Tomek umrze, a Basia Kurdej-Szatan odejdzie z "M jak miłość"? Te zdjęcia mogą na to wskazywać!