M jak miłość: To nie koniec dramatu Janka ? Bandyta, który postrzelił policjanta, teraz dopadnie Sonię?!

Czy mężczyzna, który postrzelił Janka (Tomas Kollarik) dopadnie również Sonię (Barbara Wypych)? W "M jak miłość" dzieje się naprawdę sporo, a w najnowszym sezonie serialu nie brakuje ogromnych emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Ostatnio Telewizyjna Dwójka wyemitowała 1562. odcinek "M jak miłość" w którym bandyta postrzelił Janka- mężczyzna zaatakował policjanta przed kościołem, gdzie miał się odbyć jego ślub z Sonią. Rafał (Jakub Kucner) ruszył za bandytą, ale czy uda mu się go dorwać?

Jak już wiemy, po tragicznych wydarzeniach przed kościołem Janek w ciężkim stanie trafi do szpitala. W pościg za gangsterem, który postrzelił policjanta ruszy jego przyjaciel Rafał (Jakub Kucner). Niestety, jak informuje portal superseriale.pl nie uda mu się złapać Maksa Gadowskiego (Jarosław Rabenda), a policja rozpocznie poszukiwania groźnego mężczyzny.

Chłopaki robią co mogą. Zaangażowane są wszystkie możliwe siły. Działamy. Dorwiemy tych sukinsynów. Przysięgam... - powie Rafał.

W szpitalu, gdzie lekarze będą walczyć o życie i zdrowie Janka policja będzie cały czas go chroniła na wypadek gdyby gangster miał wrócić, żeby zabić Morawskiego.

Ostatnio okazało się, że Janek zerwie z Sonią kiedy dowie się, że jest sparaliżowany i być może już nigdy nie stanie na nogi. Policjant poprosi swoich bliskich, żeby zabrali jego rzeczy z leśniczówki, gdzie mieszkał z ukochaną.

- Jak cię przekonać, żebyś wrócił do domu?

- Sońka... Odpuść emocje, włącz myślenie. Jakie - do domu? Jaka przyszłość nas czeka?

- Jaka?! Moja i twoja, nasza wspólna! Mieliśmy wziąć ślub!

- Ale go nie wzięliśmy. Jesteś wolna, masz całe życie przed sobą - powie Janek.