Teresa Lipowska po ponad 20 latach odejdzie z "M jak miłość"?! Jest stanowczy komentarz aktorki

Teresa Lipowska już od ponad 20 lat pracuje na planie "M jak miłość". Gra uwielbianą przez widzów bohaterkę, Barbarę Mostowiak i chyba nikt nie wyobraża sobie serialu bez tej postaci. Jednak co pewien czas pojawiają się plotki o tym, że gwiazda planuje pożegnać się z produkcją. Teraz Teresa Lipowska postanowiła zabrać głos w tej sprawie i wystosowała stanowczy komentarz! Czy zobaczymy ją jeszcze w "M jak miłość"?

Teresa Lipowska skradła serca widzów dzięki swojej roli w serialu "M jak miłość". Już od ponad 20 lat losy rodziny Mostowiaków są chętnie oglądane przez miliony widzów. W produkcji wystąpiło mnóstwo znanych i cenionych aktorów, którzy po kilku latach pracy na planie rozstawali się z serialem (m.in. Małgorzata Kożuchowska czy Joanna Koroniewska) i tylko część artystów gra w "M jak miłość" od samego początku, tak, jak Teresa Lipowska.

Jednak co chwila pojawiają się również plotki o rzekomych rozstaniach z "M jak miłość" obecnie grających w serialu aktorów. Takie pogłoski nie omijają również Teresy Lipowskiej. Plotki podsyca na pewno fakt, że gwiazda jakiś czas temu przyznała, że niestety wszyscy zapomnieli o jej wielu rolach teatralnych, a kojarzą ją wyłącznie z postacią Barbary Mostowiak.

Wcześniej zagrałam wiele ról teatralnych, którymi mogłam się naprawdę pochwalić i nie zostało to w ogóle zauważone - mówiła w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", Teresa Lipowska.

Czy zatem Teresa Lipowska zamierza odejść z "M jak miłość", bo nie chce mieć przypiętej łatki aktorki jednej roli? Okazuje się, że nie! Co więcej, gwiazda ostatnio przyznała, że nie znosi plotek na temat jej rzekomego pożegnania się z serialem.

Fani "M jak miłość" i postaci Barbary Mostowiak, mogą zatem odetchnąć z ulgą. Wygląda na to, że aktorka będzie wcielać się w uwielbianą przez widzów bohaterkę, jeszcze przez długie lata!

Teresa Lipowska ma również nadzieje, że wątek Barbary Mostowiak będzie dalej ciekawy dla widzów.

Nie chcę, żeby jej rola to było tylko gotowanie, sprzątanie i dbanie o to, by upiec dobrą szarlotkę czy zrobić dobre pierogi. Chciałabym, żeby życie stawiało przed nią jakieś problemy, które mogłyby mnie poruszyć - dodała w wywiadzie gwiazda.