Po południu Marcin opowie za to o swoich problemach Agnieszce (Magdalena Walach). A ta poradzi mu, by… zerwał na razie z byłą ukochaną kontakt.

- Złamałem dziewczynie serce, jestem strasznym dupkiem… Ale mniejsza o mnie, tu chodzi o Izę! Co mam teraz zrobić? Jak jej pomóc?!

- Nie można nikogo zmusić do kochania...

- Nie próbuj odbudować tej relacji kierując się litością czy poczuciem winy... To najgorsze, co możesz zrobić! Po prostu… odpuść. Pozwól jej to odchorować. Ona się w końcu pozbiera i pójdzie dalej...