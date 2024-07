6 z 9

Paweł (Rafał Mroczek) i Ala (Olga Frycz) ostatecznie wyprowadzą się za to do Warszawy - a na pożegnanie zaproszą bliskich na piknik i wieczorne ognisko nad rzeką. Marzenka (Olga Szomańska) przygotuje milion przekąsek, Lucjan przyniesie zapas nalewki... i rodzinna zabawa potrwa aż do nocy. W finale na cześć Zduńskich rozbłysną nawet fajerwerki.