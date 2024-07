Zapraszamy na kolejne odcinki „M jak Miłość” i spotkanie z braćmi Zduńskimi – do których w końcu uśmiechnie się szczęście! Co wydarzy się w nowych odcinkach? Zapraszamy na nasze serialowe fotosotry!

W odcinku 1246 (emisja 17 października o 20.40 w TVP2) Paweł (Rafał Mroczek) uzna, że czas rozwinąć firmę, zacznie szukać w Warszawie magazynu – i przy okazji spotka się z Magdą (Anna Mucha).

Nie chcę zapeszać, ale to był dobry strzał! W każdym razie biznes mi się rozrasta… I coraz trudniej prowadzić go z Grabiny. (...) Muszę wynająć jakiś niewielki magazyn, zatrudnić kogoś do obsługi strony internetowej i wysyłania paczek...