W styczniu Marcin Mroczek i jego żona Marlena Muranowicz zostali rodzicami synka Ignasia. Mroczek oszalał na punkcie syna i często się nim chwali, jest bardzo dumny z powiększenia rodziny. Zapytaliśmy Katarzynę Cichopek, jego serialową żonę z "M jak Miłość", czy już widziała synka przyjaciela i jak ocenia Mroczka jako tatę.

Właśnie Marcin nie przyprowadził na plan, a z racji tego że jest ojcem i nie karmi, to mały Ignaś zostaje z mamą i jeszcze go nie widziałam. Ale wybieram się z wizytą do nich! Teraz był okres wakacyjny, teraz jest już wrzesień i nadrabiamy wszystkie zaległości. Bardzo chciałabym ich odwiedzić i zobaczyć małego - mówi Party.pl Kasia Cichopek.

Kasia Cichopek twierdzi, że Marcin Mroczek promienieje jako tata!

Bardzo, jest świetnym ojcem, ja wiedziałam, że będzie świetnym tatą, to można było zauważyć jak zajmował się naszymi serialowymi dziećmi. Bardzo lubi dzieciaki, ma z nimi świetny kontakt. Wie jak do nich zagadać, żeby było fajnie. My w przerwie kręcenia serialu się nimi zajmujemy, żeby się nie nudziły. My je animujemy też żeby się do nas przywiązały, co potem widać na ekranie. Bo dziecko nie zagra do końca, zwłaszcza takie małe i albo nas lubi, albo nie, a ja po tych wszystkich zachowaniach na planie, mogę powiedzieć spokojnie - Marcin będzie świetnym ojcem i się nie pomyliłam, bo jest cudnym ojcem! - mówi Party.pl Kasia Cichopek.