Tymczasem Ula… znów pojawi się w Polsce - i to w „zabójczym”, czerwonym kabriolecie! Dziewczyna przyjedzie do kraju po tym, jak straciła w Anglii pracę i znów wpadła w miłosne tarapaty. Z początku ukryje jednak swój powrót przed rodziną i spotka się jedynie z Wernerem (Jacek Kopczyński). Mostowiakówna podziękuje prawnikowi za to, że za granicą pomógł jej załatwić od pracodawcy spore odszkodowanie – za które kupiła wymarzone auto.

Przyjaciel od razu pośle jej ciepły uśmiech: