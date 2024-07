1 z 7

Powrót Teresy, pierwszej miłości Pawła Zduńskiego i brutalny atak na Tomka... Zapraszamy na premierowe odcinki „M jak miłość” - i sporą dawkę emocji!

Emisja odcinków 1303 i 1304 22 i 23 maja o 20.40 w TVP2.

W najbliższym tygodniu Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek) będą mieli okazję do świętowania, bo Zduński odzyska w końcu prawo do wykonywania zawodu - i wróci do kancelarii.

Tymczasem Paweł (Rafał Mroczek) spotka przypadkiem swoją dawną miłość: Teresę (w tej roli Joanna Sydor). A gdy przyjaciółka wyzna, że zgubiła pieniądze i dokumenty, od razu postanowi jej pomóc. Zduński spędzi z Teresą niemal cały dzień, a później załatwi jej pokój w hotelu.

Zobacz także: Jak Paweł zareaguje na widok Teresy? Kiedy odcinki "M jak miłość" z Joanną Sydor? ZDJĘCIA