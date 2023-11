Pannę młodą przygotuje do ślubu Barbara (Teresa Lipowska)… ale tuż przed uroczystością dziewczyna nagle zacznie się wahać. I w końcu rzuci cicho do babci:

- Dziadek odszedł tak niedawno… Czy ten nasz ślub… teraz, zaraz… czy to nie sprawi ci przykrości? Jedno twoje słowo i…

- Wiesz, co by dziadek ci powiedział? Że nie ma lepszego momentu… Że właśnie teraz musicie, powinniście być szczęśliwi, że nie ma na co czekać! I ja też tak uważam…