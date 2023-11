Grasz Natalkę Mostowiak już 14 lat! Nie nudzi Ci się ta postać?

To szmat czasu, dwie trzecie mojego życia. Ale też jest to przyzwyczajenie, a póki pozwala mi zarabiać na siebie i rozwijać inne moje pasje, to nie mam prawa narzekać. Bardzo lubię ludzi, z którymi tam pracuję. Zrozumiałam jednak, że nie chcę być aktorką, bo to jest straszny i wymagający zawód. To się wiąże z nieustannym oczekiwaniem na świetną rolę i walką. Do tego show-biznes, który mnie osobiście przeraża. Zdaję sobię sprawę z tego, że kiedyś to się skończy, a wtedy wiem, że mogę robić absolutnie wszystko, bo jestem człowiekiem, który lubi próbować nowych rzeczy.