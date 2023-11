3 z 4

Joasia dzięki Marcinowi (Mikołaj Roznerski) odkryje, że Eryk uwiódł naiwną Zosię, choć w domu czekała na niego żona i dwójka dzieci. Kobieta pozna nawet rodzinę muzyka. Joanna postawi Erykowi ultimatum: albo zerwie z jej przybraną córką, albo zamieni jego życie w piekło. Joasia będzie próbowała również porozmawiać z Zosią na temat tego, co jej się przytrafiło. Ku jej zaskoczeniu nastolatka wyzna, że wiedziała, iż jej kochanek ma rodzinę. Zosia zapewni jednak, że była przekonana, iż Eryk jest w separacji z żoną.

Ostra wymiana zdań doprowadzi do tego, że nastolatka ucieknie do swojego kochanka. Ten jednak stwierdzi, że między nimi wszystko jest skończone. Zrozpaczona Zosi pobiegnie nad Wisłę, gdzie odsłucha wiadomość od Joasi, która będzie ją prosiła o to, aby wróciła do domu...