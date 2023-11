Reklama

To wygląda na sensację w "M jak miłość"! Robert Moskwa wrzucił właśnie zdjęcie z planu nowych odcinków popularnego serialu, z których wynika, że... może być ojcem dziecka serialowej Kingi Zduńskiej (w tej roli Katarzyna Cichopek). A jak nie ojcem, to może dziadkiem!

Na fotce widzimy jak trzyma rękę na brzuchu serialowej Kingi. To, że mógłby być ojciem wynika z hasztagów, które sam Moskwa dał pod zdjęciem.

#techwile ???????????? @katarzynacichopek i ja... #dzieckowdrodze #piękny #brzuszek #mjakmilosc #naplanie #ojciec czy #dziadek #sosweet #pregnancy #nowezycie ????????????????

Jak myślicie, co z tego wynika?

Na instagramowym koncie aktora, który prywatnie jest właśnie w trakcie rozwodu, już trwa dyskusja... tata, czy dziadek!

Zostaniesz dziadkiem lub ojcem w m jak miłość jestem pewna że serialowa Kinga Zduńska jest w ciąży z serialowym Piotrem Zduńskim

???????????? Oczywiście że dziadek, Kinga bardzo kocha Piotrka i nigdy nie miała takich relacji z Arturem????

Tata w sumie też...no, bo były teść od Kingi i Piotra. Tytuł przewrotny, ale sensacji raczej nie będzie.

No bo i rzeczywiście, jak mógłby inaczej zostać tatą? Przecież to by oznaczało, że Kinga musiała by zdradzić Piotrka z teściem (a dokładnie drugim mężem jego matki). Czy to jest możliwe? Okaże się już po wakacjach - wtedy bowiem zobaczymy nowe odcinki serialu.

