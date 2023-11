Reklama

To smutna wiadomość dla fanów Roberta Moskwy. Tylko trzy lata trwało jego małżeństwo z 28-lat młodszą trenerką fitness, Patrycją. Aktor rozwodzi się. Plotki o problemach małżeńskich gwiazdora "M jak Miłość" krążyły już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz magazynowi "Party" udało się porozmawiać z żoną aktora.

Tak, zdecydowałam się na rozwód. Robert mieszka w Warszawie, ja z córką w Łodzi. Czekam na potwierdzenie terminu sprawy - powiedziała "Party" Patrycja Moskwa

Aktor i trenerka są rodzicami niemal półtorarocznej córki Nadii. Patrycja mieszka w Łodzi, a od niedawana jest też właścicielką marki modowej Fly Way, Robert na co dzień pracuje na planie w Warszawie. Czy to ich poróżniło? O tym przeczytacie w nowym wydaniu "Party".

Reklama

Robert był dumny z młodej i pięknej żony