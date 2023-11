3 z 4

W 1390. odcinku "M jak Miłość" mała Majeczka źle się poczuje. Marcin spanikuje i nie patrząc na poziom ryzyka zabierze córkę do szpitala, gdzie... przechwyci go policja! Chodakowski zostanie aresztowany i jego wcześniejsze plany legną w gruzach. Marcin planował bowiem za namową swojego prawnika - Andrzeja (Krystian Wieczorek) dobrowolnie zgłosić się na komendę i czekać, aż przekręty Artura wyjdą na jaw, a sąd przyzna mu prawa do opieki nad dziewczynką. Co wydarzy się potem? Kolejne zaskoczenie!