- Co ty wyprawiasz? Chcesz się wykończyć?

Chodakowska, zmartwiona, spogląda na przyjaciela – i stawia przed chłopakiem mocną kawę. Jednak Zduński wzrusza tylko ramionami.

- Mam to gdzieś…

- Ale ja nie mam tego gdzieś! I Kinga, Piotrek... twoja mama... Paweł, do cholery, masz rodzinę, która się tobą przejmuje!

- Krzyczysz…? Daj spokój… Wszystko jest do dupy…