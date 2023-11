1 z 7

W serialu "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) uderzy Kingę (Katarzyna Cichopek)! Wszystko dlatego, że będzie chciała zabrać mu butelkę wódki. Jak zareaguje Piotrek (Marcin Mroczek)? Czy to będzie początek końca Zduńskiego?

W kulisach serialu "M jak miłość" zobaczyliśmy trudne sceny chyba dla całej rodziny Zduńskich, zdenerwowana Kinga zabierze butelkę wódki Pawłowi, ale szwagier nie odpuści. Do awantury wtrąci się jego brat, kiedy oboje będą chcieli zapanować nad pijanym Pawłem, ten uderzy Kingę. Czy to go otrzeźwi?

Kinga upadnie, a Marcin będzie patrzył na brata jakby chciał go pobić.

- Paweł chyba przestał panować nad sobą i nad swoim życiem. To, co się stało, tylko o tym świadczy. Jeżeli dalej tak będzie, to może się okazać, że straci to, co najważniejsze - czyli wsparcie najbliższych i wsparcie rodziny - powiedział Marcin Mroczek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Paweł w serialu miał wiele romansów i miłości i kiedy już myślał, że poukładał sobie życie, znowu przeżywa koszmar po zdradzie Ali. Czy z tego powodu się stoczy?

- To przypadkowe uderzenie Kingi... Może to będzie ten moment w życiu Pawła, w którym on się opamięta - zdradza serialowy Paweł, czyli Rafał Mroczek.

