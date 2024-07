Pełna złych przeczuć, dziewczyna o wszystkim opowie w końcu szefowej:

- Co ten facet znów wymyślił, pani Aniu? Pani widziała to jego chytre spojrzenie? Ile ja bym dała za to, żeby wiedzieć, co mu znowu strzeliło do głowy… A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja go naprawdę bardzo kocham… Kocham na zabój!