Janek (Tomasz Kollarik) z "M jak miłość" w naprawdę okrutny sposób zakończy związek z Sonią (Barbara Wypych)! Postrzelony policjant w ostrych słowach zwróci się do narzeczonej, która będzie zrozpaczona wyznaniem ukochanego. W obronie załamanej Sonii stanie Rafał (Jakub Kucner), który nie będzie mógł dłużej patrzeć, jak Janek ją rani.

Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

W jednym z ostatnich odcinków "M jak miłość" doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem serialowego Janka. Policjant został postrzelony przed kościołem, gdzie miał wziąć ślub z Sonią. Morawski w ciężkim stanie trafił do szpitala, a tam okazało się, że kula uszkodziła kręgosłup i jest sparaliżowany. Jak już wiemy diagnoza załamie Janka, który postanowi rozstać się z narzeczoną. Sonia będzie przeżywać trudne chwile, ale cały czas będzie również walczyć o Morawskiego.

Niestety, w 1570. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany 1 marca dojdzie do ostrej awantury podczas której pijany Janek złamie serce Sonii. Jak informuje portal superseriale.se.pl policjantka odwiedzi Janka w domu jego matki, gdzie zamieszka po wyjściu ze szpitala, a Morawski potraktuje ukochaną w naprawdę okropny sposób.

Wiesz, co ci powiem? Jesteś idiotą! Ludzie walczą! Nie poddają się! Żyją na wózku, pracują, uprawiają sport, kochają... Mają dzieci! - zacznie krzeczeć Sonia

- Dzieci? Nie chcę mieć z tobą żadnych dzieci! - odpowie Morawski.

- Nie wierzę ci... - zareaguje załamana policjantka.

- Zawsze wierzyłaś tylko w to, co chciałaś. Widziałaś, co chciałaś widzieć... - odpowie Janek.