Ula doniesie wszystko Ewie. Kobieta zali się Markowi i zastnawia się czy to był jednak doby pomysł dać wychować dziecko Oli. Nie da się już nabrać na kolejne prośby o pieniądze Oli, która tym razem chciałaby nimy kupić nową pralkę.

- Przy dziecku pralka pewnie będzie chodzić na okrągło, a moja ostatnio zaczęła się psuć… Nie chciałam o tym mówić, bo i tak mam u pani taki dług, że głowa mała, ale… gdyby mogła mi pani pożyczyć jeszcze, nie wiem… czterysta, pięćset złotych, mogłabym kupić jakąś używaną pralkę, byle tylko była sprawna!

- Wiem o twoich eskapadach do nocnych klubów… Ja wszystko rozumiem: młodość, chęć zabawy. Ale są pewne priorytety. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę chcesz i dasz radę być matką? Czy jesteś na to gotowa? Jeśli tak – musisz zmienić swoje zachowanie. Jeśli tego nie zrobisz... ja na pewno nie będę ci już pomagać! I co więcej, porozmawiam o tym, co się dzieje z kuratorem!