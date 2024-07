Radosne toasty i bolesne rozstania. Zapraszamy na kolejny tydzień z „M jak Miłość”! Co tym razem czeka bohaterów serialu? Zapraszamy na nasze serialowe Fotostory z 1222 i 1223 odcinka. Agnieszka (Magdalena Walach) wyzna Asi (Barbara Kurdej-Szatan), że chce wyjechać z córką z Warszawy.

- W niedługim czasie planuję... chcę wrócić z Helenką do Szczecina.(...) Obiecuję ci, ograniczę moje kontakty z Tomkiem do minimum. Moje i Helenki.(…) Muszę to zrobić... bo inaczej wszyscy zwariujemy! Tomek nie może być pełnoetatowym ojcem na dwa domy, tak się po prostu nie da!