Tymczasem Marek postanowi w końcu Górskiej pomóc… I zaproponuje, by Justyna – po tym, jak zwolniono ją ze szkoły – zaczęła pracę w jego biurze, zastępując sekretarkę, która jest na urlopie macierzyńskim.

- Pani Leny nie będzie jeszcze przez kilka miesięcy... i na ten okres mógłbym panią przyjąć do pracy. Od razu zaznaczam: to nie będą jakieś wielkie pieniądze, z czasem na pewno znajdzie pani coś, co bardziej odpowiada pani kwalifikacjom… Ale na początek myślę, że dobre i to...

- Boże, ja… Nie wiem, co powiedzieć… Bardzo panu dziękuję!