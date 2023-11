1 z 6

Co dalej ze związkiem Anny (Tamara Arciuch) i Adama Wernera (Jacek Kopczyński)? Adam wyznał Gruszczyńskiej, że zauroczył się Teresą, kiedy jej nie było. Anna za to powiedziała, że był w jej życiu pewien Francuz. Kiedy Werner odwiedzi Annę w siedlisku w Grabinie i zaciągnie ją do łóżka! A za ścianą będzie Teresa (Joanna Sydor) , która przyjechała do Siedliska z Barbarą.

Odcinki "M jak miłość' 1364 i 1368. z miłosną rozgrywką już 9 kwietnia oraz 23 kwietnia w TVP2 o 20.50.

Jak do tego dojdzie i co się wydarzy dalej?

