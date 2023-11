1 z 10

Przed nami 1352. odcinek „M jak Miłość”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Marcin będzie mieć kłopoty z robotnikami, którzy postanowią się na nim zemścić. A Iza... Pozwoli uznać Arturowi Maję za swoją córkę. Za to Aneta znowu wygra z konkurentką do serca Olka, oczywiście "brudnymi" metodami. Szczegóły w naszej galerii.

Emisja 1352 odcinka w poniedziałek 19 lutego w TVP2 o 20.50.

