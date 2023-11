3 z 5

Marcin pośle w końcu Zduńskiemu ciężkie spojrzenie:

- Tylko widzisz, tak się składa, że... rodzina się o ciebie martwi. Rodzina, przyjaciele... Jest też jakaś afera w twojej robocie…

Jednak to nie wystarczy, by Paweł wrócił do Warszawy.