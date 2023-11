Większą część długu już spłaciłem… Potrzebuję trochę czasu, żeby zdobyć resztę, już niedużo zostało, myślałem, że tę końcówkę…

Małkowski – gdy odkryje, o jaką sumę chodzi - będzie w szoku.

Tymczasem Igor rzuci mu ostre spojrzenie:

A chwilę później wskaże na Olgę – i zacznie Radkowi grozić.

- Śliczna buzia… Ciekawe, co by było…

- Nie odważysz się…

- A założysz się? Chcę dostać tę kasę do dziesiątej wieczorem. A o dziesiątej zero jeden… możesz już szukać dobrego chirurga plastycznego!