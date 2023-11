Małkowski nie straci jednak zimnej krwi i od razu wymyśli zgrabne kłamstwo.

- Nie... Przysięgam, że nie! Posłuchaj… Kaśka to moja koleżanka ze szkoły, w ostatniej klasie zaliczyła wpadkę. Koleś się na nią wypiął. Nie wiesz, jak to jest w małych pipidówkach, kiedy laska zostaje sama z dzieciakiem… Pomagałem im jak mogłem, a że ludzie gadali… Miałem to gdzieś, niech sobie gadają. Ale przysięgam ci na wszystko: to nie jest moje dziecko!