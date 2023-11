Nowy aktor w "M jak miłość"! Do obsady serialu dołączył Jakub Józefowicz, który zagra syna Marty (Dominika Ostałowska). Aktor zastąpi Adriana Żuchewicza, który wcześniej wcielał się w serialowego Łukasza Wojciechowskiego. Nowy Łukasz po raz pierwszy pojawi się w 1417 odcinku serialu, którego emisja już 4 lutego. Co wydarzy się w serialu?

Jakub Józefowicz po raz pierwszy wcieli się w bohatera, którego fani „M jak Miłość” znają już od 19 lat. I jako Łukasz Wojciechowski wniesie do serialu sporo zamieszania.

W premierowych odcinkach Marta (Dominika Ostałowska) wyzna Budzyńskiemu (Krystian Wieczorek), że jej syn nagle zaginął. I że wcześniej sięgał po narkotyki.

- Miał ostatnio bardzo poważne problemy, wpadł w złe towarzystwo… - Poczekaj, bez owijania w bawełnę... Mów, co się dzieje. Łukasz… bierze? - Nie. Nie bierze... - Jest… dilerem? Jasna cholera... - Miał problemy, długi, ale nie chciał wziąć ode mnie pieniędzy… - Dlaczego od razu mi nie powiedziałaś?! - Bo obiecał, przysięgał, że z tym skończy! - A ty uwierzyłaś? - Wiem, byłam głupia… Bezgranicznie głupia. To wszystko moja wina… Uznałam, że jest dorosły, zajęłam się sobą, układaniem życia na nowo…

Tymczasem Łukasz przyjedzie w końcu do Polski i… zamiast porozmawiać z matką, uda się właśnie do Budzyńskiego.

- Boże… Łukasz, to naprawdę ty? Ale się zmieniłeś… - Za to ty… wcale! - Nie podlizuj się, dobra?

Magda (Anna Mucha) serdecznie chłopaka powita i od razu zaprosi na kolację. A Wojciechowski zdradzi jej, że w Kolumbii skończył studia, ma dyplom rehabilitanta – i właśnie szuka w Polsce zajęcia.

- Pracowałem jako fizjoterapeuta, wszystko szło jak z płatka, a potem… Pojechałem do mamy do Berlina i zaczęły się schody.

- Rynek jest trudny, duża konkurencja i jeszcze większa presja… Lekko się zniechęciłem.

- Jak chcesz, popytam. Olek, mój były mąż, pracuje w klinice ortopedycznej i wiem, że tam cały czas potrzebują dobrych specjalistów…

- Zrobiłabyś to dla mnie? Byłoby super, dzięki!