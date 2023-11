2 z 4

Wątek Łukasza wraca do serialu po dosyć długiej przerwie. Chłopak przyjedzie do Polski pod pretekstem odwiedzin, tak naprawdę będzie zmuszony opuścić Kolumbię, aby uniknąć zemsty gangsterów, którym jest winny mnóstwo pieniędzy. Po pomoc pojedzie do Andrzeja. Były partner jego matki będzie starał się mu pomóc i pozwoli mu zamieszkać w swoim domu. Nie będzie podejrzewał, co go czeka...