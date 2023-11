1 z 5

To niesamowite jak duże powodzenie u kobiet ma Paweł Zduński. Ledwo rozstał się z żoną, a wierna Julia (Joanna Kuberska) zobaczyła w tym szansę dla siebie i choć ja zranił, po jego wypadku znowu wróci do Polski by się nim opiekować.

Zobacz: TYLKO U NAS! Wiemy jak będzie wyglądał powrót Andrzeja Młynarczyka do „M jak miłość”?! Tego się nie spodziewacie!

Ale na horyzoncie pojawią się dwie nowe kobiety. Jedna to dziewczyna, która będzie wdzięczna, że nie wjechał w jej dziadka. A do tego nowa postać! Kto to taki?

Rafał Mroczek właśnie pokazał zdjęcie w otoczeniu pięknych kobiet, które w najbliższych odcinkach będą zabiegać o jego względy! Kto zagra nową postać? I co się wydarzy dalej w serialu po wypadku Pawła?

Zobacz na następnych stronach.

Zobacz także: "M jak miłość": Budzyński ostro zareaguje na zaloty Karoliny. Jaką zemstę szykuje dziewczyna?