A w finale: nowy mężczyzna w życiu Kingi (Katarzyna Cichopek)! W kolejny wtorek do bistro zajrzy młody właściciel winnicy - Jarosław Dobrzański (w tej roli Przemysław Wyszyński). Mężczyzna omyłkowo wyśle do lokalu całą skrzynkę produkowanych przez siebie trunków. I przyjedzie, by nieporozumienie wyjaśnić. A Zduńska będzie naprawdę oczarowana… I dzięki Jarkowi spędzi później wyjątkowo udany wieczór. Co wydarzy się dalej?

Ciekawych zapraszamy przed telewizory – 17 kwietnia!