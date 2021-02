M jak miłość: Marcin znajdzie dowody na zdradę Izy? Chodakowski pojedzie do Krakowa i znajdzie świadka, który pogrąży jego żonę

To już koniec małżeństwa Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski)? Takiego zwrotu akcji w "M jak miłość" nie spodziewał się chyba nikt. Jeszcze niedawno wydawało się, że po wielu latach para wreszcie pokonała wszystkie przeszkody i teraz może cieszyć się swoim szczęściem. Niestety, teraz okazuje się, że związek Izy i Marcina może nie przetrwać kolejnej próby! Sprawdźcie, co wydarzy się w 1573 odcinku "M jak miłość".

Marcin znajdzie dowód na zdradę żony

Jak już wiemy w jednym z ostatnich odcinków "M jak miłość" Bosacki (Dariusz Kordek) dosypał Izie i Michałowi (Paweł Deląg) narkotyki do drinków. Widząc w jakim stanie jest Chodakowska Michał postanowił odprowadzić ją do pokoju, jednak kiedy się w nim znaleźli razem stracili przytomność- Bosacki wykorzystał to i nagrał, jak Iza i Michał leżą w jednym łóżku. Portal superseriale.se.pl informował, że wkrótce Bosacki wręczy Marcinowi "sekstaśmę" z udziałem jego żony! Chodakowski będzie wściekły i zniknie z mieszkania. Teraz okazuje się, że Marcin rozpocznie również śledztwo w sprawie Izy.

Według doniesień portalu superseriale.se.pl Marcin w 1573 odcinku "M jak miłość" który zostanie wyemitowany we wtorek 9 marca, pojedzie do Krakowa, żeby ustalić, do wydarzyło się podczas imprezy firmowej Izy. Chodakowski porozmawia z barmenem, który będzie pamiętać, że jakiś mężczyzna pytał go czy nie zauważył, że ktoś wsypuje mu narkotyki do drinka.

Okazuje się, że później Chodakowski porozmawia z pokojówką, która miała sprzątać pokój w którym Iza i Michał spędzili razem noc. Kobieta opowie o dziwnym zachowaniu Chodakowskiej, która była bardzo zdenerwowana i zapłakana.

Czego jeszcze dowie się Marcin? Czy to co usłyszy upewni go, że Iza go zdradziła? A może Chodakowski zrozumie, że to za wszystkim stoi Bosacki, który chce się zemścić i zniszczyć ich związek? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobacz także: Wielki powrót w "M jak miłość"! Laura Samojłowicz po 10 latach znów zagra Majkę!

Marcin pojedzie do Krakowa, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło między Izą a Michałem.

MTL Maxfilm

Czy to już koniec związku Chodakowskich?