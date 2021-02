Świetna wiadomość dla wszystkich fanów "M jak miłość"! Okazuje się, że jedna z gwiazd po wielu latach wróci na plan uwielbianego przez widzów serialu. Jak informuje "Świat Seriali" w hicie Telewizyjnej Dwójki znów zobaczymy Laurę Samojłowicz! Serialowa Majka, którą grała aktorka, znów namiesza w życiu Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Sprawdźcie szczegóły!

Laura Samojłowicz wraca do "M jak miłość"

Laura Samojłowicz grała w "M jak miłość" przez blisko trzy lata. Aktorka wcielała się w rolę Majki- dziewczyny zakochanej w Zduńskim- Majka i Paweł pracowali razem w klubie "Oaza" a po jakimś czasie połączył ich romans. Bohaterka którą grała Laura Samojłowicz była bardzo zazdrosna o Magdę (Anna Mucha) dlatego ich związek nie przetrwał próby czasu. Majka zniknęła z życia Zduńskiego, a Laura Samojłowicz w 2010 roku odeszła z "M jak miłość".

Teraz "Świat seriali" informuje, że po latach Laura Samojłowicz wraca do serialu o rodzinie Mostowiaków!

Ludzie kochali Majkę i jej powrót bardzo ich ucieszy. Laura podpisała umowę na kilkanaście odcinków. Sytuacja jest rozwojowa. Wszystko może się wydarzyć- informuje źródło "Świata seriali".

Wszystko wskazuje na to, że serialowa Majka pojawi się "M jak miłość" kiedy Paweł jeszcze bardziej zbliży się do Franki (Dominika Kachlik). Czy bohaterka Laury Samojłowicz doprowadzi do rozstania Zduńskiego i Franki? Jedno jest pewne, przed nami naprawdę ogromne emocje w "M jak miłość"!

Cieszycie się z powrotu Majki z "M jak miłość"? Lubiliście bohaterkę w którą wcielała się Laura Samojłowicz?

