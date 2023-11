Reklama

Marcin będzie z Izą czy z Anią? Na to pytanie fani "M jak miłość" próbują poznać odpowiedź od miesięcy. Teraz już wiemy, że wszystko wyjaśni się po Nowym Roku! W 1413 odcinku "M jak miłość", Marcin podejmie ostateczną decyzję! Jaką?

M jak miłość: Marcin w końcu zdecyduje z kim chce być

Marcin i Iza przed laty byli parą, ale rozstali się. Iza zaszła w ciążę, ale nie powiedziała wprost Marcinowi, że ma córkę i to jego dziecko. Związała się z Arturem, który zmienił jej życie w piekło oraz powiedział, że Marcin nie chce uznać Mai. Z czasem Marcin poznał prawdę, zaczął walczyć o córkę i pozbył się Artura. Gdy wydawało się, że Iza i Marcin mogą już wrócić do siebie i razem wychowywać córkę, Chodakowski zaczął mieć wątpliwości, bowiem w międzyczasie w jego życiu pojawiła się Ania. To z nią początkowo planował przyszłość, gdy Iza była z Arturem. Potem zmienił zdanie i postanowił zacząć walczyć o powrót do Izy. W końcu zdecydował, że to z nią chce być!

W 1413 odcinku "M jak miłość", którego emisja już 21 stycznia o 20.55, Iza i Marcin pojadą razem na wakacje do Grabiny. Zatrzymają się w siedlisku Uli, gdzie trzy lata temu wybuchło ich uczucie i spędzili wiele upojnych nocy. Czy przy Izie Marcin ostatecznie zapomni o Ani? Przed wyjazdem z Izą, Chodakowski zerwie z Anią i powie jej, że zależy mu na mamie Mai. Co będzie dalej z Anią? Czy wróci do Gdańska prowadzić swoje dziennikarskie śledztwo? Czy pojawi się jeszcze w "M jak miłość", a może zniknie na zawsze? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w styczniu!

Polecamy: W "M jak miłość" Andrzej zdecyduje się na szczerą rozmowę z Magdą! Czy powie jej o romansie z Anką?

Marcin i Iza znów będą razem

Mat. prasowe

Reklama

Cieszycie się?