W "M jak miłość" nowa bohaterka - Weronika Sobańska. W tej roli Ewa Kasprzyk.

Janek (Tomas Kollarik) gromadzi informacje na temat swojej potencjalnej matki – Weroniki Sobańskiej. Policjant zdobywa aktualny adres aktorki - która teraz handluje nieruchomościami – i jedzie z Ulą (Iga Krefft) do jej domu. W finale chłopak nie ma jednak odwagi, by z matką porozmawiać i tylko z daleka Sobańską obserwuje. W kolejnych odcinkach dojedzie do spotkania matki z synem...

Kim okaże się matka Janka? Zobacz Kulisy "M jak miłość" z których wiele się dowiecie o tym wątku.

Janek z biologiczną matką.

