"M jak miłosć": Barbara Mostowiak znów zostanie prababcią? Zaskakujące wieści z Grabiny!

Barbara Mostowiak w "M jak miłość" znów zostanie prababcią? Kto tym razem spodziewa się dziecka? Wygląda na to, że poważne plany powiększenia rodziny ma Bartek! Co na to Ula? Czyżby już była w ciąży? Nieoczekiwany obrót wydarzeń w hicie TVP2!

Zaskakujące wieści z Grabiny! Ula w "M jak miłość" będzie w ciąży?

W "M jak miłość" kolejne zmiany! Ula i Bartek ostatecznie zdecydowali się wrócić do Grabiny i zacząć życie od nowa. Okazuje się, że Lisiecki marzy o dziecku. Poważna rozmowa, którą rozpocznie z żoną mocno ją zaskoczy. To ostatnia rzecz, o której Ula teraz myślała i jedyne o czym marzy to stabilizacja i życie bez strachu o jutro.

Będziemy tu żyć, mieszkać, pracować, rodzić dzieci... Przygotowałem dla nas coś specjalnego, na dobranoc... - wyzna Bartek, ale zaskoczy go, że Ula z dystansem reaguje na jego deklaracje powiększenia rodziny i zapyta wprost: Nie chcesz mieć ze mną dzieci?

Odpowiedź Uli wyraźnie nie zadowoli Bartka. Lisiecki marzy o stabilizacji, domu i dzieciach, tymczasem los stałe płata im figle i w tej sytuacji Ula nie chce podejmować decyzji o dziecku:

Chcę, ale jeszcze nie teraz...

Czyżby szykował się kolejny kryzys w ich małżeństwie? Para niebawem zostanie zamieszana w handel nielegalnymi sadzonkami marihuany i znów zaczną żyć w strachu, że Bartek trafi do więzienia. Sami zgłoszą się na policję?

Wygląda na to, że Bartek marzy o powiększeniu rodziny. Obecna sytuacja pary sprawia, że Ula obawia się o przyszłość i nie chce decydować się tak szybko na dziecko.