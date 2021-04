"M jak miłość": Iza odejdzie od Marcina? "Pora wyłączyć emocje i podjąć decyzję na zimno"!

Kryzys w związku Izy i Marcina w "M jak miłość" zdaje się nie mieć końca! Załamana kobieta zostanie doprowadzona do ostateczności i zdecyduje się odejść? Co z dziećmi? Wszystko za sprawą warunku, jaki postawi jej Marcin!

Iza postanowi ostetecznie odejść od Marcina w "M jak miłość"?

Wydawało się, że po tym, jak Marcin dowiedział się, że za wszystkim stoi Bosacki, uwierzy Izie i zdecydują się walczyć o swój związek. Tymczasem sprawa wygląda zdecydowanie gorzej, a Chodakowski nadal ma za złe Izie, że flirtowała z Ostrowskim. W 1589 odcinku "M jak miłość", który na antenie TVP2 już 11 maja, sytuacja zrobi się jeszcze bardziej napięta. Co się wydarzy między Izą a Marcinem?

Iza zdecyduje się poszukać innej pracy, aby nie mieć kontaktu z Michałem. Wszystko, po to, aby nie dawać Marcinowi kolejnych powodów do zazdrości. Co więcej zwierzy się Anecie, że jeśli jej mąż nie doceni, że chce zrezygnować dla niego ze świetnej pracy, to chyba czas na rozstanie! Iza widzi, że tylko ona stara się ratować ten związek i ma już tego dosyć. Para w końcu zdecyduje się szczerze porozmawiać:

Iza... Nie chodzi o to, że ci nie wierzę... Po prostu nic już nie wiem... Gubię się w tym wszystkim. Dlatego pomyślałem dziś, że pora wyłączyć emocje i podjąć decyzję na zimno. Wracaj do pracy. Do wydawnictwa Michała. - powie zrozpaczony Marcin

Iza jest zaskoczona jego reakcją i zapyta wprost: Serio? Chcesz tego? Odpowiedź, jaka usłyszy mocno ją zaskoczy:

Nie. Ale uświadomiłem sobie, że jeśli wymuszę na tobie to, czego ja chcę zniszczę nasze małżeństwo. A ty mnie znienawidzisz... O ile już tak się nie stało...

Czy po tej deklaracji Iza wróci do pracy i odejdzie od Marcina?

Jaką decyzję podejmie Iza?

Widzowie już więcej nie zobaczą takiego obrazka?