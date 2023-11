1 z 7

Marcin (Mikołaj Roznerski) chce zawalczyć o prawa do opieki nad swoją córką - Mają. Czy nadal kocha Izę? Czy to, że mają dziecko zbliży ich do siebie? Iza na razie jest pod dużym wpływem Artura (Tomasz Ciachorowski) i to jemu ślepo wierzy. Choć mężczyzna już wiele razy ją okłamał. Ale w końcu zacznie zastanawiać się, czy może Marcin mówił prawdę i rzeczywiście nic nie wiedział o dziecku...

Marcin pójdzie do sądu i zażąda wyników DNA Mai z testu na ojcostwo, ale Artur będzie próbował je sfałszować. Jednak to nie jedyny problem Chodakowskiego. Wydaje mu się, że jednak coś czuje do Ani (Maria Pawłowska).

W 1362. odcinku "M jak miłość" Ania z Marcinem podejmą decyzję, co z nimi dalej... I co z Izą i Mają?

