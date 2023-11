2 z 3

Kiedy Julka i cała rodzina dowiedzą się o bankructwie będą przerażeni. Dziewczyna powie tylko: To go zabije. Będzie świadoma tego, że kiedy komornik zabierze rodzinny dom jej ojciec ciężko to przeżyje. Kiedy Julka z Pawłem pojadą odwiedzić jej rodziców wejdą do domu akurat, kiedy jej ojciec będzie próbował się zabić! Dzięki szybkiej reakcji mężczyznę uda się uratować i trafi do szpitala.

