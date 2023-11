Takiego zwrotu akcji nie spodziewał się chyba nikt. Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) z "M jak miłość" zostanie zatrzymana przez policję! Jak do tego dojdzie i kto jej wtedy pomoże? Czy Chodakowska złamie prawo i trafi do aresztu? Według doniesień portalu superseriale.se.pl zatrzymanie Joasi zobaczymy w 1433. odcinku "M jak miłość" który zostanie wyemitowany już 1 kwietnia. Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w serialu!

Przystojny milioner pomoże Joasi

Okazuje się, że zatrzymanie Chodakowskiej będzie miało związek z planowaną budową galeri handlowej w miejscu, gdzie teraz znajduje się park i plac zabaw dla dzieci. Joasia mocno sprzeciwia się planom dewelopera dlatego będzie wściekła gdy zobaczy, że robotnicy rozpoczęli przygotowania do budowy... Według informacji portalu superseriale.se.pl Chodakowska zwyzywa mężczyzn pracujących w parku, a oni zdecydują się wezwać policję, która zabierze Joasię na komisariat. Na szczęście przed zatrzymaniem uchroni ją przystojny milioner Leszek, syn dewelopera, z którym walczy Chodakowska. Leszek zapewni, że jego firma nie chce pozywać Joasi.

Leszek (Sławek Uniatowski) zapewni Joasię, że pracownicy, których zaatakowała wcale nie mieli zamiaru niszczyć parku tylko go... odnowić! Żeby uspokoić Chodakowską przystojny milioner zaproponuje jej wspólną wizytę w ośrodku dla niewidomych dzieci, które od lat wspiera jego firma.

Jak potoczą się dalsze losy Joasi i Leszka? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

