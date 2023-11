Już dziś wieczorem, 5 marca, będziemy mogli zobaczyć 1426 odcinek "M jak miłość" w którym Michał zaprosi Joasię na randkę!

-Zobacz, co udało mi się kupić…

- Mule? O nie, ale zazdroszczę…

- Dowiedziałem się, że tu niedaleko sprzedają owoce morza, co czwartek świeża dostawa. Pojechałem tam z samego rana…

- Masz jakiś specjalny przepis?(…) Już cieknie mi ślinka... Mogę się załapać na te cuda?

- Chcesz wpaść do mnie? Na mule?

- Tak i nie dam się spławić! To co, koło ósmej?

- Tak będzie idealnie!