Scenarzyści serialu „M jak miłość” postanowili skrzyżować losy dwójki pozornie niepasujących do siebie boharetów i niedługo na ekranie zobaczymy Łukasza i Katię razem! Co prawda para pozna się w trudnych okolicznościach, ale dalej ich relacja nie będzie już tak dramatyczna. W 1428 odcinku serialu Łukasz prawie potrąci Gruzinkę na pasach. Co prawda nic jej się nie stanie, ale od tej pory często zaczną na siebie wpadać!