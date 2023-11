Wiadomość Ani o tym, że spodziewa się dziecka Marcina wstrząsnęła Izą! Kiedy po wspólnej nocy Chodakowski przyszedł szczerze porozmawiać, kobieta powiedziała mu, że to był błąd, chociaż wcale tak nie myślała. Marcin nie tego się spodziewał i wyszedł wyraźnie załamany z myślą, że Iza wyjedzie z Jakubem na Mazury. Postawę Izy wyjaśniła Kalska w Kulisach M jak miłość:

Jest to cios dla Izy i impuls do wycofania się. Iza poddaje się wydarzeniom, które ją spotykają i nie do końca się zastanawia, co robi... - wyznała Adriana Kalska w Kulisach M jak miłość.